وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على قرار ليتوانيا بشأن "حزب الله"

علّق وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، على قرار الحكومة الليتوانية الخاص بـ"حزب الله" اللبناني.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أثنت فيه على قرار ليتوانيا تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا.

وزير الخارجية غابي اشكنازي لحكومة ليتوانيا على قرارها تصنيف حزب الله على كل فروعه تنظيما إرهابيا:"قرار شجاع ومهم للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.#حزب_الله تنظيم سخر الإرهاب في أجزاء مختلفة من لبنان وحولها لمناطق حماية ايرانية مستخدما مواطني #لبنان،اقتصاده والمؤسسة السياسية رهائن" pic.twitter.com/iFn6ZOwLBY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 13, 2020

ونقلت الخارجية الإسرائيلية على لسان أشكنازي أنه "قرار شجاع ومهم للحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مدعيا أن "حزب الله تنظيم سخر الإرهاب في أجزاء مختلفة من لبنان وحولها لمناطق حماية إيرانية مستخدما مواطني لبنان، اقتصاده والمؤسسة السياسية رهائن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير خارجية ليتوانيا، في بيان، أمس الخميس، أنه "بناء على معلومات حصلت عليها مؤسساتنا وشركاؤنا، نستطيع أن نخلص إلى أن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تمثل تهديداً لأمن عدد كبير من الدول منها ليتوانيا".

واتخذت وزارة الهجرة في ليتوانيا قراراً بمنع أشخاص مرتبطين بحزب الله من دخول البلاد لمدة 10 سنوات بناء على معلومات عن أنشطتهم داخل الحزب التي تمثل تهديداً لمصالح البلاد.