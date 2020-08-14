الجيش العراقي يعتقل 20 عنصرا من "داعش" أثناء عبورهم من سوريا

تمكنت القوات العراقية، اليوم الجمعة، من اعتقال 20 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا.

ونقل موقع قناة "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله "تم اعتقال 20 عنصراً من تنظيم "داعش" أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا".

وأوضح المصدر أن "الجيش العراقي تمكن في ساعة متقدمة من صباح اليوم، من إلقاء القبض على 20 داعشيا وقتل عدد كبير منهم".

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن تدمير طرق إمدادات كثيرة لتنظيم "داعش" الإرهابي، من سوريا باتجاه العمق العراقي.

وأوضح الخفاجي، قائلا: تأكد لدينا أن منطقة وادي الثرثار "الواقعة بين محافظتي صلاح الدين، والأنبار، شمال وغربي البلاد"، فيها طرق إمداد كثيرة لـ"داعش" عن طريق سوريا باتجاه جنوب الموصل، مركز نينوى، وجبال حمرين "شمال شرقي ديالى"، وكذلك جنوب كركوك، شمالي البلاد".

وأضاف الخفاجي، أن مناطق غرب وشرق الثرثار، فيها وديان ومناطق صعب الوصول إليها، وتأكد لدينا وجود أوكار وكهوف لـ"داعش" فيها.

وأوضح، أن "قصف التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي استهدف أوكار ومضافات "داعش" في الثرثار، استخدم قنابل خاصة، حيث أن الكهوف والأوكار في المنطقة جبلية صخرية، تدميرها يحتاج إلى قوة نارية هائلة لإيقاع الخسائر بالتنظيم الإرهابي".

ويؤكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في ختام حديثه، أن "العملية مستمرة وهي ليست ردة فعل فقط، وإنما أسلوب جديد استخدمناه ضد "داعش" في مختلف المناطق، وكقيادة عمليات ارتأينا أن يكون تكتيكنا واستخباراتنا ومحاورنا التي قمنا باختيارها يتلاءم مع حجم التهديد وأسلوب "داعش" الذي بدء يستخدمه من خلال الكر والفر باستهداف القادة العسكريين".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".