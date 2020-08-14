روسيا تعتبر تعليق إسرائيل لخطط ضم أراضي الضفة الغربية بعد الاتفاق مع الإمارات أمرا مهما

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتبر تعليق إسرائيل لخططها الهادفة إلى ضم أراضي الضفة الغربية، وفقا لاتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عنصرا مهما في طريق استئناف الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو-سبوتنيك.وجاء في بيان وزارة الخارجية المنشور على موقعها، أن الجانب الروسي اطلع على البيان المشترك، الذي أصدره كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وتابع البيان: "وفي هذا الصدد لفتنا الانتباه إلى حقيقة أن إسرائيل- وفقا للبيان الثلاثي المذكور أعلاه- ستعلق بسط سيادتها على أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة. نحن نعتبر هذا عنصرا مهما، لأن مثل هذه الخطط كانت عقبة رئيسية في طريق استئناف الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، وتنفيذها كان ليؤدي إلى هدم آفاق إنشاء دولة فلسطينية...."

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، مساء أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".