ضاحي خلفان يهاجم أبو مازن وعريقات

هاجم قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، و أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ردا على انتقادهما لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مسؤولون في أعمار أخونا محمود عباس وصائب عريقات.. عقليات أكل الدهر عليها وشرب.. ونام كمان".

ضاحي خلفان تميم@Dhahi_Khalfan



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مسؤولون في اعمار اخونا محمود عباس و صائب عريقات ..عقليات أكل الدهر عليها وشرب ..ونام كمان — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

كما أهدى ضاحي خلفان صورة قديمة لصائب عريقات وهو يصافح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.

إهداء مني الى السيد العزيز صائب عريقات..مع اصدق التحيات . pic.twitter.com/FXQE7dNfuY — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

وأضاف ضاحي خلفان عن صائب عريقات إنه "صائب عريقات صحيح....لكنه ليس بصائب سياسات".

صائب عريقات صحيح....لكنه ليس بصائب سياسات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

وكان ​أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قال، اليوم الجمعة، عريقات في تصريحات لقناة "الجزيرة": "أطلب من الأشقاء العرب دعوة الإمارات للتراجع عن هذه الخطوة".

وأضاف "السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال وليس بالتطبيع وتبادل السفارات".

وتابع: "الإمارات قطعت علاقتها معنا منذ 2014 وفوجئنا بالاتفاق مع إسرائيل".

وأفاد "إذا كانت الإمارات دولة ذات سيادة تستطيع أن توضح لنا ما هي مصلحتها في عقد الاتفاق مع إسرائيل".

وأشار إلى أن "اتفاق الإمارات مع إسرائيل دمر مبادرة السلام العربية وحقوق الفلسطينيين مجانا".

وتساءل "ما الذي تجنيه الإمارات من المكافأة التي قدمتها إلى إسرائيل"؟

ودعا عريقات الإمارات "للتراجع عن هذه الخطوة".

واستطرد "طلبنا من جامعة الدول العربية عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي".

وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي هو "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، معربا عن رفضه لهذا الاتفاق. إلى ذلك، قررت السلطة الفلسطينية استدعاء سفيرها بشكل فوري من الإمارات.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلستين فوريتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".