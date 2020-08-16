قناة عبرية تكشف موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.. بالفيديو

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، مساء أمس السبت، أن مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، ستكون قبل نهاية العام، ويرجح أن تجرى في شهر سبتمبر/أيلول في البيت الأبيض.

وأفادت القناة العبرية بأنه من المقرر أن تجرى مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وكل من إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان بالفعل للاحتفال، برعاية أمريكية.

ההסכם עם איחוד האמירויות: באיחוד, בישראל ובארצות הברית נערכים לטקס חתימת ההסכם בבית הלבן. הטקס צפוי להיערך לפני ראש השנה, אולי כבר בתחילת ספטמבר@gilicohen10 #חדשותהשבת pic.twitter.com/1OPwTiJOlV — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2020

وأشارت إلى أن الاتفاق لاقى ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث أضر بالجهود المتقدمة للمصالحة بين الإمارات العربية المتحدة والقيادة الفلسطينية، خاصة بعدما عمل الطرفان على التخطيط لاجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وإن اختار الأخير اتفاقا مع إسرائيل على الاتفاق مع السلطة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".