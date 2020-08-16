التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان في اتجاهه للسعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اتجاه السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

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يتبع...