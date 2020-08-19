الرئيس التونسي عن اتفاق الإمارات وإسرائيل: نحترم إرادة الدول فهي حرة في اختياراتها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن الحق الفلسطيني ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح.

وأكد قيس سعيد لدى استقباله في قصر قرطاج، سفير فلسطين في تونس، هايل الفاهوم، أن الحق الفلسطيني لن يضيع ما دام هنالك أحرار، مشددا على موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني، وثقته في أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة.

وتابع الرئيس التونسي في رسالة مصورة أثناء لقائه بالفاهوم: "إننا لا نتدخل في اختيارات الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك".

وجاء تصريح قيس سعيد تعليقا على اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات.

وشدد قيس سعيد على دعم بلاده المتواصل للفلسطينيين، من أجل رفع المظلمة واسترجاع حقهم المسلوب، منبها من أن استبطان ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها.

وأوضح سعيد أن موقف تونس ثابت لا يتزعزع، وهو موقف الشعب العربي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة.

وبدوره، نقل سفير فلسطين في تونس، هايل الفاهوم، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل القيادات الفلسطينية للرئيس قيس سعيد، مؤكدا على تقدير فلسطين للموقف التونسي الثابت والواعي، قيادة وشعبا والدعم المطلق للحق الفلسطيني.

وأوضح الفاهوم للرئاسة التونسية، بعيد لقائه بقيس سعيد، أن تونس أثبتت موقفها الثابت تجاه الحق الفلسطيني بالفعل وليس بالكلام وأنها ليست داعمة فقط بل هي مشاركة للشعب الفلسطيني في نضاله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".