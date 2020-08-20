الجيش العراقي يدمر 3 أوكار ومجموعة عبوات من مخلفات "داعش"... صور

دمر الجيش العراقي، اليوم الخميس، 3 أوكار وعددا من العبوات من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الرطبة غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من الفرقة الأولى عملية مداهمة لثلاثة أوكار كانت تستخدم مخابئ وملاذات لفلول "داعش" الإرهابية في منطقة وادي حزيمة بصحراء الرطبة جنوب شرق قضاء الرطبة".

وأضاف البيان: "تم خلالها الاستيلاء على حفارة للخنادق والأوكار، كما ضبطت بداخلها أدوية وعقاقير وضمادات ومغذيات طبية وقامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الأوكار بصورة كاملة، في حين تم اصطحاب الحفارة إلى مقر الفرقة".

وتابع البيان: "وفي سياق متصل وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أكدت وجود عدد من العبوات الناسفة على شكل قنابر هاون مختلفة العيارات مزروعة بإحدى الطرق المؤدية إلى قرية عين ليلة بناحية قره تبة بمحافظة ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ومغاوير الفرقة من الوصول إلى العبوات والاستيلاء عليها".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.