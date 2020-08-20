بينها تحرش جنسي بالأطفال... سوريا تحيل جرائم "التحالف الأمريكي" إلى القضاء

كشف المحامي العام الأول في محافظة الحسكة السورية القاضي المستشار محمد علي دهش بأنهم يعملون بالتنسيق مع وزارة العدل السورية على جمع كل الأدلة والتحقيقات في جميع الجرائم المرتكبة من قبل ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة جيش الاحتلال الأمريكي.

وأضاف أنه سيتم بعد ذلك إرسالها إلى لجنة توثيق الجرائم الإرهابية في وزارة العدل وبعدها تحريك الدعوى العامة ضد مرتكبي هذه الجرائم الدولية وهم وزراء الدفاع في أمريكا وفرنسا وبريطانية.

وأكد القاضي المستشار الدهش في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة جيش الاحتلال الأمريكي ارتكب جرائم كثيرة وعديدة بحق المواطنين السوريين في الجزيرة السورية، ومنها سرقة النفط والثروات ومنع الفلاحين من تسويق أقماحهم لمراكز الدولة السورية ضمن ما يسمى "قانون قيصر"، إلى الاعتداء على حواجز الجيش العربي السوري والقرى وتدمير المنازل والبنى التحتية.

مضيفاً بأنهم استطاعوا توثيق عدد من هذه الجرائم وفق الأدلة الجنائية والبحث القانوني وتوثيقها بشكل قانوني من خلال الاستماع إلى شهادات الشهود وتوثيق عبر الصور، لتحريك الدعوى العامة باسم المتضررين ضد مرتكبي هذه الجرائم.

العدوان على الجيش السوري

وقال المحامي العام في الحسكة من هذه الجرائم المرتكبة هو العدوان الأمريكي الأخير على حاجز للجيش العربي السوري في موقع حاجز (رشو) في قرية تل الذهب بريف القامشلي، بتاريخ يوم الاثنين 17- 8- 2020، حيث أقدمت أربع سيارات عسكرية أمريكية نوع "همر" على طريق القامشلي - تل براك قادمة من جهة بلدة تل براك باتجاه مدينة القامشلي وعند وصولها أول حاجز للجيش العربي السوري في موقع قرية تل الذهب اعتراضها عناصر الحاجز محاولين منعهم وذلك ضمن مهمتهم الوطنية والعسكرية.

وتابع الدهش حيث استمر المنع لمدة نصف ساعة حيث قام عناصر جيش الاحتلال الأمريكي بتهديد عناصر الحاجز باستخدام الطيران الحربي المؤازر ونتيجة الرفض حصل اشتباك مباشر بين الطرفين واستمر لمدة نصف ساعة، حيث استخدم العدوان الأمريكي الأسلحة الرشاشة الثقيلة والقذائف الصاروخية عبر الطيران المروحي وعلى أثرها استشهد المجند مالك احمد محيميد وأصيب الملازم أيهاب غازي ملحم والمجند أحمد مصطفى قباقيبي وإلحاق أضرار جسيمة بالحاجز.

وبين المحامي العام بالحسكة بأن هذه الحادثة هي اعتداء وعدوان إرهابي دولي يحاسب عليه القانون الدولي، والقانون السوري العام، حيث سنقوم برفع دعوى عامة ضد مرتكبي هذه الجريمة غير الإنسانية.

تدمير 35 منزلا مدنيا

ومن الجرائم التي ارتكبها "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، أوضح الدهش بأنهم تمكنوا من توثيق وعبر الضبوط الشرطية القانونية قيام طائرات "التحالف الدولي" المزعوم بتدمير 35 منزلا مدنيا في عدد من مناطق وبلدات محافظة الحسكة ومنها الهول و الشدادي وتل براك، وهي ضبوط قانونية لأنها تمت بإشراف مباشر من القضاء مالحق الضرر المادي والنفسي على مجموعة كبيرة من المدنيين في هذه المناطق.

© Sputnik . Attia Al-attia المحامي العام الأول في محافظة الحسكة السورية القاضي المستشار محمد علي دهش

مضيفاً بأن المدنيين وعبر القنوات القضائية المختصة قاموا بالادعاء على مرتكبي هذه الجرائم و تحريك الادعاء العام ضدهم، وهم جميع وزراء الدفاع الدول المشاركة في ما يسمى " التحالف الدولي " المزعوم وأهما أمريكا و بريطانية و فرنسا، وذلك بعد توثيقها من قبل لجنة توثيق الجرائم الإرهابية في وزارة العدل.

تحرش جنسي بالأطفال

وكشف القاضي المستشار الدهش بأنه بتاريخ 24 حزيران/يونيو من العام الحالي، وردتنا معلومات بأن هناك مجموعة من الأطفال الصغار تعرضوا لمحاولة اعتداء جنسي مقابل دفع دولارات لهم أثناء السباحة بالقرب من جسر حريز في بلدة تل حميس بريف القامشلي من قبل عدد من جنود جيش الاحتلال الأمريكي.

موضحاً بأنه تم الإيعاز قسم الأمن الجنائي في القامشلي والاستماع إلى شهادات واستجواب الأطفال وذويهم، حيث نصبوا أنفسهم مدعين شخصين ضد جنود الاحتلال الأمريكي، وتبرع أحد المحامين بالدفاع عنهم وتم إرسال جميع التحقيقات إلى وزارة العدل لجنة توثيق الجرائم الإرهابية التي طلبت يدورها تحريك الدعوى العامة بحق الجهات المسؤولة عن تصرفات هؤلاء الجنود.

الاعتداء على خربة عمو

وأشار المحامي العلام إلى أنه في تاريخ 12 شباط/فبراير من عام 2020، حاولت مدرعات الاحتلال الأمريكي اقتحام قرية خربة عمر بريف القامشلي شمالي محافظة الحسكة وأثناءقيام الجيش العربي السوري بهمته الوطنية بحماية المدنيين ومنعهم من الدخول بمؤازرة السكان المحليين حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على المدنيين ما أدى لاستشهاد المدني فيصل خالد المحمد وإصابة المدني جمال سليمان بعيار ناري.

© Sputnik . Attia Al-attia بينها تحرش جنسي بالأطفال.. سوريا تحيل جرائم "التحالف الأمريكي" إلى القضاء

تم إرسال هذه التحقيقات التي أجراها مركز شرطة القامشلي وتحقيقات الشرطة العسكرية إلى وزرة العدل وتم الطلب بتحريك الدعوى العامة مباشر بحق المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.

عقد النفط وقانون قيصر

وأكد المحامي العام في الحسكة بأنهم وصلتهم معلومات عن قيام شركة أمريكية بشكل غير شرعي , بالتجهيز لسرقة النفط السوري ونقله إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بحماية الدوريات الأمريكية وهذه جريمة دولية ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الميليشيات المسلحة بحق الشعب السوري وثرواته، مبيناً بأنهم بصدد جمع المعلومات والأدلة عنها لتحريك دعوى قضائية بحقها.

واستدرك القاضي المستشار الدهش بأن فرض ما يسمى "قانون قيصر" من قبل الاحتلال الأمريكي هو بعيد كل البعد عن القانون، وهو عملية حصار سياسي واقتصادي غير شرعي باعتبار من ينظم العلاقات بين الدول هو القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي ترفض هكذا إجراءات تعسفية غير شرعية.

وختم المحامي العام في الحسكة السورية القاصي المستشار محمد علي دهش حديثه لــ " سبوتنيك " بان جميع هذه الإجراءات القانونية والقضائية التي يقوم بها القصر العدلي ووزارة العدل السورية سيتم بإرسالها إلى الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية وممثليها في المحافل الدولية وإلى المحاكم الدولية الشرعية لتحصيل حقوق المواطنين السوريين وفضح السياسات الأمريكية والغربية العدائية ضد الشعب السوري خلال العشر السنوات الماضية والتي مازالت مستمرة حتى هذا اليوم.