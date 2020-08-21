عريقات للفلسطينيين: العلم الإماراتي رمز یجب أن یحترم

دعا صائب عريقات، أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة، الشعب الفلسطیني، إلى احترام رموز دولة الإمارات العربیة المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة لعریقات، قال فیھا: "أرجو من كل أبناء شعبنا، أي كان مكان تواجدھم عدم المس برموز دولة الامارات العربیة السیادیة".

وتابع عريقات في تغريدته: "العلم الإماراتي رمز یجب أن یحترم وكذلك كل رموز السیادة الإماراتیة الأخرى، أنا أعرف أن بعض الأصوات تھاجمنا بشكل یومي، وتتھمنا بشرفنا وعرضنا ووطنیتنا. ھذا لا یعنى الانحطاط إلى مستواھم".

ارجو من كل ابناء شعبنا اي كان مكان تواجدهم عدم المس برموز دولة الامارات العربية السيادية . العلم الاماراتي رمز يجب ان يحترم وكذلك كل رموز السيادة الاماراتية .الاخرى . انا اعرف ان بعض الاصوات تهاجمنا بشكل يومي ، وتتهمنا بشرفنا وعرضنا ووطنيتنا .هذا لا يعنى الانحطاط الى مستواهم. https://t.co/4iGGx9O85U — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) August 20, 2020

في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، اتصالا هاتفيا بصائب عريقات، أكد خلاله موقف بلاده الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتمسك بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كأساس لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وصرح عريقات، في وقت سابق، بأن السلام لن يتحقق إلا بانتهاء "الاحتلال الإسرائيلي"، وأضاف قائلا: "لن نسمح لأي جهة بأن تتحدث باسمنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".