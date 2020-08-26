ليبيا... اجتماع عسكري وقرار عاجل بعد تعدي المتظاهرين على منزل السراج

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، اليوم الاربعاء، بعدد من قادة الأفرع العسكرية والأجهزة الأمنية في طرابلس، وذلك بعد ساعات من التعدي على منزله.