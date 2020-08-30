رئيس البرلمان العراقي: أعداء الشعب والقانون يحاولون تأجيج الفتنة

قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إن هناك من حاول تأجيج الفتنة وخطط لضوضاء مفتعلة، مستهدفا الشعب العراقي لفتح الباب أمام سيناريوهات غامضة.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الحلبوسي قوله إن "ماكينات الشر والفتنة عملت على مضاعفة حالة الإحباط واليأس، لتوفير الفرص لخطاب متشنج ومتوتر يفتح الأبواب مشرعة لخيارات وسيناريوهات غامضة ومرعبة".

وتابع رئيس البرلمان العراقي "أعداء الشعب والقانون يخططون لضوضاء مفتعلة".

وقال الحلبوسي، في بيان له، "أيها الشعب العراقي، أيها المؤمنون بالحقِ والتضحيةِ والعدلِ أينما كنتم وأيَ دينٍ اعتنقتم، عظم الله أجركم باستشهاد منارة الحق ورجل الموقف وحامل شعلة الحرية والخروج على الطغيان ونصير المظلومين سيدنا الحسين بن علي، عليه وعلى أهل بيته وجده افضل الصلاة والسلام".

وأضاف "اليوم نحيي الذكرى ليس لأنها مناسبة تاريخية تستحق الاستذكار فحسب.. بل لأنها فعل ثوري مستمر دائم ما دامت للحق عصبة وما دامت للظلم عصابة.. نحيي ذكرى الحسين المنتفض على الجبروت والفساد واستغلال السلطة للقتل وازهاق الأرواح وتكريس الديكتاتورية وسلب الحرية وتقسيم المجتمع على سلطة غاشمة وشعب مقهور، بدلاً من أن تكون منظومة خادمة لأمة عزيزة وكريمة".

وتابع "لقد تجسدت معركة الحسين مع الباطل على طول الزمان وعلى مدى الأجيال، وهي معركة متجددة ما بقي للحق نصير ومؤازر، وما دام للباطل أهل وزبانية وفاسدون وقتلة ومارقون عن الشرائع والقوانين ومتجبرون وسراق، وربما تكرر سيناريو الدم مرة بعد مرة تماماً كما حصل في خيام أهل البيت بكربلاء، وربما قتل أهل الحق بخيانة وخذلان الأنصار، غير أن الظلم ساعة والحق إلى قيام الساعة".