الكاظمي: على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في العراق "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 1, 2020

وأضاف الكاظمي "يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 1, 2020

وشدد رئيس الوزراء العراقي على استمرار الحكومة بعمليات استعادة هيبة الدولة وفرض القانون".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 1, 2020

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت عدة أشهر، طالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.