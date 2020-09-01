حفيد مؤسس المملكة وصهر الملك عبد الله... من هو الفريق ركن فهد بن تركي؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة عدد من القادة العسكريين بينهم الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، وإحالته إلى التقاعد مع احالته للتحقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع.

وأضافت: "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود.

وكان بن تركي يتولى قائد القوات المشتركة في وزارة الدفاع للفترة الممتدة من 27 فبراير/ شباط 2018 حتى تم إحالته للتقاعد في 1 سبتمبر/ أيلول 2020، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن فهد بن تركي، شغل مناصب عدة في وزارة الدفاع هي (قائد القوات البرية، وقائد العمليات الخاصة المشتركة، ونائب قائد القوات البرية، وقائد وحدات، ومساعد قائد، وركن عمليات، وقائد كتيبة، وقائد قوة، وقائد جناح، وضابط معلم، وضابط عمليات، وقائد سرية، ومساعد قائد سرية، وقائد فصيل، وضابط وحدة متابعة".

ولفت موقع "إرم نيوز" الإماراتي إلى أن "الأمير الضابط هو حفيد مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود من ابنه الـ 21 تركي الثاني"، مشيرا إلى أن "والدته هي الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود".

© AFP 2020 / DAVID MAREUIL الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز في اليابان عام 2019

وأوضح الموقع أن الأمير فهد بن تركي، متزوج من ابنة الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وله منها ابن واحد هو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي إضافة إلى ثلاث بنات.

وحاز الضابط السعودي على درجة الماجستير من جامعة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية في عام 1983، قبل أن يلتحق بالحياة العسكرية.

وكانت بداية التحاقه بالخدمة العسكرية في ذات العام، وتم منحه شهادة الدبلوم من مدرسة المشاة للجيش الأمريكي في قاعدة "فورت بيننج" في جورجيا.

وحصل على شهادة الدبلوم بنجاح في الدورة التأسيسية لضباط المشاة من ذات القاعدة في سبتمبر/ أيلول من العام 1984.

تدرج الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز في المناصب العسكرية حتى أصبح نائبا لقائد القوات البرية وقائدا لوحدات المظليين والقوات الخاصة.

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز (وسط) والجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية (يسار) والعقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي (يمين)

وفي 2015 أصبح الأمير فهد مشرفا على العمليات العسكرية في مواجهة الحوثيين، عقب إعلان تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وبعد ذلك تولى الفريق ركن فهد بن تركي قيادة العمليات الخاصة المشتركة في عملية "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

#عاجل#أمر_ملكي:

أولاً : تنهى خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.#واس https://t.co/sczAH55e4n — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 31, 2020

ولفتت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن فهد بن تركي، نال عدة أوسمة وأنواط وميداليات أبرزها (نوط الأمم المتحدة - مشاركة الصومال، ونوط جوقة الشرف من فرنسا، وميدالية تحرير الكويت من الكويت، ونوط الإتقان، ونوط المعلم، وميدالية تحرير الكويت من السعودية، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك فهد من الدرجة الثالثة.