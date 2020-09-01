 مصر... التموين تكشف سبب صرف كمامة إجباريا على البطاقات 

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة قررت صرف كمامة واحدة فقط إجباريا شهريا على البطاقات التموينية، التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل.

وذكرت الوزارة أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية يأتي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الأول من شهر سبتمبر/أيلول.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع ملاحظة عدم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية، والحد من انتشار الفيروس.

وفي السياق نفسه، سجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 230 حالة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.