العراق.. ماكرون يؤكد على أهمية التواجد الأمريكي ضمن التحالف الدولي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على أهمية الوجود الأمريكي عبر التحالف الدولي في العراق.

باريس، 2 سبتمبر - سبوتنيك. وقال في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "التحالف الدولي ما زال يعمل حتى اليوم وقرار تفكيكه لم يُتّخذ"، مؤكدا على أهمية التحالف في "محاربة وملاحقة عناصر تنظيم داعش".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن "ما تتم مناقشته هو طرق تدخل التحالف الدولي انطلاقا من الأراضي العراقية بهدف تعزيز التنسيق واحترام السيادة العراقية بشكل أفضل"، مشيرا إلى أن "التواجد الأمريكي في العراق في إطار التحالف الدولي مهم جدا، وهو أمر واقع، وخلال الأيام المقبلة سأتطرق للموضوع مع [الرئيس الأمريكي دونالد ترامب]".

وكان البرلمان العراقي قد دعا مطلع شهر كانون الثاني/ يناير القوات الأمريكية وغيرها من القوات العسكرية الأجنبية إلى مغادرة الأراضي العراقية، مع تنامي الغضب من قتل القائد العسكري الإيراني البارز في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وتقول واشنطن إنها مستمرة بالعمل على خفض عدد قواتها في العراق، وأنها لا ترغب في قواعد دائمة هناك.