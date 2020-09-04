مصر... تفاصيل جديدة فى واقعة سرقة كأس أمم أفريقيا

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن تفاصيل جديدة بشأن سرقة كأس أمم أفريقيا والمقتنيات، من داخل الجبلاية، بعد الحريق الشهير الذي شب في مبني الاتحاد عام 2013.

ونقلت صحيفة "صدى البلد" عن المصدر، قوله إن "اللجنة الخماسية الجديدة منذ تكليفها ومرور عام على تواجدها داخل الجبلاية لم تتطرق إلى استرداد كأس أمم أفريقيا وبقية المقتنيات التى تعرضت للحريق عام ٢٠١٣".

وأضاف "اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية لدى طرح الاستعداد للاحتفال بمئوية الجبلاية اقترحت وضع الكؤوس فى البهو الخاص بالاتحاد حيث أنه يعتبر واجهة الاتحاد".

وأوضح المصدر أن "وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية، استدعى اثنين من الإدارة المالية والمخازن خلال تواجدهم فى مقر الاتحاد مؤخرا للاستفسار عن وجود كأس أمم أفريقيا، وبعض المقتنيات الأخرى من أجل وضعها فى البهو الخاص بالجبلاية".

وتابع "جاء رد الثنائي التابعين إلى الإدارة المالية والمخازن بأن كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات تم سرقتها خلال حريق الجبلاية فى ٢٠١٣، ولم يتم إعادة سوى كأس واحدة من خلال قسم قصر النيل بموجب محضر رسمي"، مشيرا إلى أن "وليد العطار رفع الأمر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الذى تم تكليفه بالبحث عن حقيقة الأمر".

وأشار إلى "العطار هدد ثنائي الإدارة المالية والمخازن بإحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكؤوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣"، مؤكدا أن "العطار قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن، لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال أيام أحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".

وفجر الإعلامي أحمد شوبير، أمس الخميس، مفاجأة على الهواء مباشرة، بكشفه اختفاء "كأس" أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال حارس مرمى منتخب مصر والأهلي سابقا عبر برنامجه التلفزيوني، إن "اللجنة الخماسية التي تدير مؤقتا اتحاد الكرة المصري، فوجئت باختفاء كأس أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية في 2006، و2008، و2010".

وأضاف أنه "عندما بدأت اللجنة الخماسية في البحث عن الكأس لعمل متحف في مقر الاتحاد يضم بطولات المنتخب المصري، فوجئت بعدم وجود الكأس".

وتابع "فوجئ الاتحاد باختفاء الكأس، وفتح تحقيقا، واعتقد في البداية أن الكأس مع كابتن المنتخب السابق أحمد حسن، لكن الأخير نفى وجودها معه".

وأشار إلى أنه "لا أحد يعلم أين الكأس حاليا".

يذكر أن منتخب مصر فاز باللقب الأفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ويليه في الترتيب منتخب الكاميرون بـ 5 بطولات ثم منتخب غانا بـ 4 بطولات.