اختفاء "كأس" أفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصري... فيديو

فجر الإعلامي أحمد شوبير، أمس الخميس، مفاجأة على الهواء مباشرة، بكشفه اختفاء "كأس" أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال حارس مرمى منتخب مصر والأهلي سابقا عبر برنامجه التلفزيوني، إن "اللجنة الخماسية التي تدير مؤقتا اتحاد الكرة المصري، فوجئت باختفاء كأس أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية في 2006، و2008، و2010".

وأضاف أنه "عندما بدأت اللجنة الخماسية في البحث عن الكأس لعمل متحف في مقر الاتحاد يضم بطولات المنتخب المصري، فوجئت بعدم وجود الكأس".

وتابع "فوجئ الاتحاد باختفاء الكأس، وفتح تحقيقا، واعتقد في البداية أن الكأس مع كابتن المنتخب السابق أحمد حسن، لكن الأخير نفى وجودها معه".

وأشار إلى أنه "لا أحد يعلم أين الكأس حاليا".

يذكر أن منتخب مصر فاز باللقب الأفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ويليه في الترتيب منتخب الكاميرون بـ 5 بطولات ثم منتخب غانا بـ 4 بطولات.