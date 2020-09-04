السعودية... القبض على عصابة تحويل الأموال خارج المملكة

وقال الرائد، خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن رجال الأمن أطاحوا بتنظيم عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين، وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.
وأوضح المتحدث أن هويات التشكيل العصابي المكون من (9) مقيمين، وهم (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس).
شرطة منطقة الرياض : الإطاحة بتنظيم عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين . pic.twitter.com/meG50stsSI
— الأمن العام (@security_gov) September 4, 2020
وأشار إلى أنه "تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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