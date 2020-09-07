مسؤول: مصر تجري محادثات لبيع فائضها من الكهرباء لأوروبا وأفريقيا

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن مصر بدأت محادثات لبيع الكهرباء لأوروبا وأفريقيا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة، في محاولة لتصبح مركزًا للتصدير في المنطقة.

وبحسب سليمان، فإن مصر من الممكن أن تمد أوروبا بالطاقة عبر كابل بحري إلى قبرص واليونان، مشيرًا إلى أن خط الإمداد سيضع مصر كمركز إمداد طويل الأجل للطاقة المتجددة لأوروبا.

وتجري مصر محادثات مع مستثمرين ومستشارين وتجار طاقة أوروبيين لتقييم الجدوى والرغبة، بحسب سليمان.

وتمتلك مصر سعة 50 جيجاوات بفائض يصل إلى خمس هذه السعة، وتستخدم مصر من مدة محطات تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية منذ فترة طويلة، وتعمل على تعزيز استخدام مصادر أخرى، وفقًا لبلومبرج.

وقالت إن حوالي 8.6% من طاقة الدولة تأتي من مصادر الطاقة المتجددة، وتستهدف ارتفاع النسبة إلى 20% بحلول 2020 وأكثر من الضعف بحلول 2035.

وقالت الوكالة إن وجود فائض في الكهرباء لمصر يعتبر تحولًا في البلد التي كانت تعاني من انقطاعات الكهرباء خلال 2013.

وبحسب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي فإن الصندوق أبرم اتفاقًا مع وزارة الكهرباء لإشراك المستثمرين في خططه التصديرية، مشيرًا إلى أن مصر مرتبطة بالفعل مع ليبيا والأردن وتتطلع لإمداد الاقتصادات الناشئة التي بجانبها على البحر المتوسط بالكهرباء.

وقال سليمان، إن مصر تحدد حاليًا اللاعبين ذوي الصلة في أفريقيا لمشاركتهم أو العمل معهم، كما أن هناك محادثات مع بعض الصناديق السيادية.

ورفض سليمان الإفصاح عن الدول أو الصناديق التي تجري مصر محادثات معها وقال إنها تمتد عبر قارة أفريقيا.

ووقعت مصر اتفاقية مبدئية مع قبرص واليونان لمشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي العام الماضي.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من خط (مصر- قبرص- اليونان) 2.5 مليار يورو ومن المخطط تشغيله في ديسمبر 2023، بقدرة نقل أولية 1000 ميجاوات.

وبحسب سليمان فإن مصر ستستفيد من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، موضحًا أن سعر البيع المربح للطاقة من مجمع بنبان يبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة مقابل متوسط سعر تدفعه الأسر الأوروبية 23 سنتًا لكل كيلووات في الساعة.

وقال إن سعر البيع في مصر للقطاع الصناعي حوالي 9 سنتات لكل كيلوواط في الساعة، مقارنة بـ 15.4 سنت في دول مثل ألمانيا وإيطاليا.