مصر... بيان هام من التعليم بشأن إعلان ملامح العام الدراسي الجديد

يعقد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، مؤتمرا صحفيا غدا، لإعلان ملامح وآليات العام الدراسي الجديد، المقرر بدأه 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويستمر لمدة 33 أسبوعا.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي يعقد غدا الثلاثاء، بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وتابعت: "من المقرر أن يُعلن، الوزير خلال المؤتمر، الأطر الرئيسية الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وأيام الغياب المقررة لكل مرحلة دراسية".

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن نظم التعليم عن بعد والاعتماد على الـ"أون لاين" في الدراسة، مشيرة إلى أنه يتطرق لفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد، السبت 17 أكتوبر 2020، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من يستمر من السبت 17 أكتوبر 2020، وحتى 5 فبراير 2021 وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يوما.

وتابعت: "يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو/ حزيران 2021 وتكون مدة الدراسة الفعلية 96 يوما.

ولفتت إلى أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 لمدة 15 يوما.