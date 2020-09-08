"تقليل عدد الأيام"... وزير التعليم المصري يعلن رسميا تفاصيل عودة الدراسة

أعلن وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، أن "العام الدراسي السابق كان استثنائيًا، ونجحت مصر بعبوره بنجاح مقارنة بالدول المختلفة".

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي ، لعرض تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، أن "الدراسة ستبدأ 17 أكتوبر/ تشرين الأول بالمدارس والجامعات، باستثناء المدارس الدولية 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، مؤكدا أنه بالنسبة للفترة التي يقضيها الطلاب في المنزل سيكون لهم جدول خاص للدراسة وليست إجازة.

وأكد شوقي أن "تسكين 23 مليون طالب ومليون معلم بالمدارس في ظل وباء كورونا هو تحدٍ جديد للدولة المصرية"، معلنا أن "طلاب رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي إذا كانت مدرسة فترة واحدة فحضرهم سيكون من الأحد إلى الأربعاء، أما لو كان مدرسة بها فترتان فسيحضر الطلاب 3 أيام، السبت والاثنين والأربعاء، ولكل مدرسة لها جدول خاص بها".

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى للسادس، قال وزير التعليم، إن "مصادر التعلم ستحتوي دروس على القنوات التعليمية حصة يوم بيوم، على الهواء مباشرة، ثم تذاع على قناة اليوتيوب، فضلا عن منصة إدمودو والمكتبة الإلكترونية".

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، أكد شوقي أنه سيتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات كل مجموعة تحضر يومين أسبوعيا، وفقا للجداول التي تضعها المدارس، ومثلها المرحلة الثانوية، كاشفا أن "امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونية دون تدخل بشري كلها اختيار من متعد والطالب يخرج من اللجنة يكون عارف نتيجته، من خلال 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب".

وبشأن "طابور الصباح"، فقد قال الدكتور طارق شوقي إنه "لن يتم إلغاؤه ومدير المدرسة له صلاحيات التنفيذ بما يراه مناسبًا مع المدرسة"، مضيفًا: "مدير المدرسة هو ما يقرر مصير الطابور والحضور وكل مدرسة على حدة".