الإمارات تكشف عن شعارها الرسمي للمشاركة في احتفال اليوم الوطني السعودي

أعلنت الإمارات عن شعارها الرسمي المعتمد للمشاركة في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90، الذي يصادف يوم 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، جاء ذلك في إعلان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مؤكدة على أن ذلك "تعزيز لروح الإخوة والتلاحم والتعاضد والمحبة بين البلدين، على مستوى القيادة والشعبين".

وأوضحت أن الشعار المعتمد "استلهم تصميمه من شعار المملكة الرسمي الذي يتألف من سيفين عربيين متقاطعين، تعلوهما نخلة، حيث يرمز السيفان للمنعة والحصانة والقوة والتضحية والفداء، فيما ترمز النخلة للنماء والازدهار والحيوية والصبر والثبات، مع وضع الرقم 90 كناية على تصميم الشعار، في إشارة لذكرى مرور تسعين عاماً على توحيد المملكة العربية السعودية".

وأضافت أن "مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص بالإضافة إلى مختلف شرائح الشعب الإماراتي تحرص على المشاركة في هذه المناسبة السنوية، من خلال إقامة الفعاليات الترفيهية والتراثية والفنية والفعاليات وإضاءة العديد من المعالم والصروح البارزة في الدولة بعلم السعودية، وتحويل كافة المنصات التواصلية إلى أضخم احتفالية من نوعها، يشعر خلالها الأشقاء السعوديون، خاصة القادمين إلى الدولة في هذا اليوم، بأنهم يعيشون عرسا وطنيا حقيقيا، في أجواء مليئة بالبهجة ومشاعر الفخر والإخاء والانتماء المشترك".