وزير الخارجية السعودي يؤكد موقف المملكة من القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن "المملكة العربية السعودية، تقف بجانب الشعب الفلسطيني"، مشددا على تمسكها بمواقفها تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته أمام اللجنة الوزارية العربية الرباعية إن "الوطن العربي يعيش أوضاعاً أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مما يؤكد أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك".

وأضاف: "على الرغم من هذه الأزمات، فإننا مستمرون في التمسك بمواقفنا تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وتابع: "إن بلادي تؤكد اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، وعليه فإن المملكة العربية السعودية تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان"، داعيا "الأشقاء في ليبيا لحقن الدماء والحفاظ على السيادة".

#الرياض | وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan: يعيش وطننا العربي العزيز أوضاعاً أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مما يؤكد على أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك. pic.twitter.com/V017jp4mou — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 9, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".