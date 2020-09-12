قرقاش: "الاختراق الاستراتيجي" ضرورة والبدايات الجديدة تحمل فرصا حقيقية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر على ضرورة مراجعة الاستراتيجيات، مؤكدا أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون باستنساخ الماضي.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة إستراتيجيات لم تؤتي ثمارها ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والإزدهار".

التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة إستراتيجيات لم تؤتي ثمارها ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والإستقرار والإزدهار — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 12, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى "أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الاختراق الإستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف"، على حد قوله.

أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها إستنساخ تجربة الماضي خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الإختراق الإستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 12, 2020

وكانت الإمارات قد توصلت لاتفاق على "التطبيع الكامل" للعلاقات مع إسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، على أن يوقع الطرفان على معاهدة السلام في 15 سبتمبر/أيلول الجاري في البيت الأبيض.