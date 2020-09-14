أنصار الله": التحالف قصف 4 محافظات بـ 46 غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن التحالف العربي كثف اليوم الاثنين، غاراته الجوية على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مأرب وصنعاء وصعدة وحجة في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، إن "طيران التحالف شن 24 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ15 غارة على مديرية الجوبة و5 أخرى على مديريتي العبدية ورحبة جنوبي مأرب، و4 غارات على مديريتي مجزر ومدغل شمال غربي مأرب".

#المسيرة_عاجل | مارب: 15 غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية الجوبة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 14, 2020

وأضافت، أن "التحالف استهدف بـ 19 غارة جوية العاصمة صنعاء وضواحيها، ونفذ غارتين جويتين على منطقة البقع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية".

وأشارت إلى تعرض محافظة حجة شمال غربي اليمن إلى غارة جوية نفذها التحالف.