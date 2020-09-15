سياساتها تعيق الأمر... الإمارات تشن هجوما حادا على تركيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن "الإمارات تريد أن تكون لديها علاقة بناءة مع تركيا، ولكن سياساتها تعيق الأمر".

وأوضح قرقاش، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أن "نهج تركيا تجاه القضايا العربية دفع بعلاقة الإمارات الجيدة مع اليونان إلى علاقة عظيمة"، مؤكدا أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، كما أشار إلى أن سياسات تركيا تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها.

واعتبر أن "سحب تركيا لسفينة التنقيب قرار عقلاني...اعتقد أنه مرتبط أيضا بالسياسة العقلانية الأمريكية تجاه قبرص"، وتابع: "نتوق جميعا لصفقة تعيد تركيا إلى قاعدة السلام مرة أخرى في المنطقة".

من ناحية أخرى، شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على أن "تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو نهج جديد"، منتقدًا "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين، لأنه لم ينجح في الماضي.

وتشهد حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين؛ بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.