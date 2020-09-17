وزير خارجية العراق: ما زال هناك نشاط لـ "داعش" في بلادنا

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق يواجه تحدي محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن التنظيم ما زال يمثل تهديدا للمجتمع الدولي.

وأضاف، اليوم الخميس: "ما زلنا نرى نشاطا لـداعش، حيث يحاول أعضاء التنظيم إعادة تنظيم أنفسهم داخل العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقية".

#بروكسل — وزير الخارجية العراقي: ما زلنا نرى نشاطا لداعش ويحاولون إعادة تنظيم أنفسهم داخل العراقي وسوريا وبعض الدول الأفريقية — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 17, 2020

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن وزير الخارجية فؤاد حسين، دعا المفوضية الأوروبية إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول العالية الخطورة في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

جاء ذلك خلال لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وبدأت القوات العراقية، الثلاثاء 9 سبتمبر/ أيلول، عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.