تحرير مصريين مختطفين في ليبيا

أعلنت مصر تحرير عدد من مواطنيها المختطفين في ليبيا وإعادتهم إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الليبية.

© Sputnik . Inphgraphics ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟ "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا.

وتابعت: "تم ذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، حيث تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد".

واستضافت القاهرة، الخميس الماضي، لقاءات بين قيادات سياسية واجتماعية من مختلف المناطق الليبية، وتحديدا قيادات من مختلف المناطق الغربية وأخرى ممثلة عن قوات عسكرية من الغرب، وأعضاء من الأعلى للدولة.

وجرى في الاجتماعات تبادل وجهات النظر ورؤية الأطراف الليبية وخاصة من غرب ليبيا وكذلك رؤية القاهرة في مسار الأزمة.

وكشف أعضاء من الأعلى للدولة عن رغبتهم في دور أكبر للقاهرة في العملية السياسية، وأن دور مصر سيضيف إيجابية لما يحدث في المغرب وجنيف.

وأوضحت قيادات أن الأطراف العسكرية ستخضع لما يتم التوافق عليه بين الأطراف المجتمعة على المستوى السياسي، وأن مصر قطعت شوطا كبيرا بشأن توحيد المؤسسة العسكرية قبل 4 أبريل/ نيسان 2019.