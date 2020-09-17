ولي عهد البحرين: يجب على العالم أن يتعاون لتجاوز أزمة كورونا

قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد، تفرض على العالم التعاون لتجاوز هذا التحدي.

© AFP 2020 / MARWAN NAAMANI البحرين ترجئ بدء العام الدراسي للتأكد من سلامة الكوادر التعليمية في ظل تفشي كورونا "الوطن" البحرينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قوله: "مملكة البحرين مستمرة في تقديم مبادراتها النوعية بعزم أبنائها ضمن جهودها للتصدي للفيروس وتعزيزا لمكانتها على الخارطة العالمية عبر إسهاماتها الإنسانية المتنوعة".

وأضاف: "يشمل ذلك المشاركة في التجارب السريرية بما يحقق الأهداف المنشودة في الحفاظ على صحة وسلامة البشرية جمعاء".

جاء ذلك خلال لقاء عن بعد مع "ليو جينغ تشن"، رئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا ناشونال بايوتيك غروب - سينوفارم" شركة الأدوية الصينية، و"بينج تشاو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42" والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وأضاف: "مشاركتنا لأبناء البحرين المخلصين وكافة شرائح المجتمع بالتطوع معهم جنبا إلى جنب ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا نابعة من تطلعنا للمساهمة في إيجاد الحلول الآمنة للقضاء على الفيروس من أجل الإنسانية".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 29 مليون مصاب، بينهم أكثر من 940 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.