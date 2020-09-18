عون يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي

أعلن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر، اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في التغريدة: "الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن".

الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في اقرب وقت ممكن — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 18, 2020

​وكشفت مصادر لبنانية أن مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه انضم إلى جهود عمليات الإصلاح في لبنان والذي حث عليه ويدعمه الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون.

ونقلت "رويترز" عن المصادر، قولها إن "مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه انضم إلى جهود دفع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات، الأمر الذي يدعم مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مدمرة".

وقال مسؤول لبناني كبير إن "مدير المخابرات الفرنسية يتابع كل الملفات التي طرحها ماكرون خلال زيارته الأخيرة وهو يتواصل لهذه الغاية مع الكثير من المسؤولين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ويتابعهم خطوة بخطوة ويحثهم على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات"، وفقا لـ"رويترز".