وزير الخارجية العراقي: يجب التعامل مع بلادنا كدولة ذات سيادة

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء اليوم السبت، إنه يجب التعامل مع بلاده كدولة ذات سيادة.

وأجرت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، حوارا مع فؤاد حسين، أوضح من خلاله أن الحكومة العراقية مصممة على جمع السلاح المنفلت، وبأن هناك ضغوطا أوروبية لتخفيف أحكام مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب.

يتبع..