المشاهد الأولية لحجم الدمار الكبير في انفجار "عين قانا" جنوبي لبنان... فيديو

ويظهر في الفيديو المتداول على "تويتر"، دمار كبير في موقع الانفجار، حيث يتجول المواطنون على بقايا حطام بناء أو عدة أبنية، كما تبين المشاهد.

بدوره، كشف الإعلامي اللبناني سالم زهران في تغريدة له عبر "تويتر" أن حريق عين قانا نتج عن انفجار مستودع أسلحة ولا سقوط لضحايا أو جرحى، لافتاً إلى أن الأضرار مادية فقط.

وكانت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، قد أفادت في وقت سابق، بسماع دوي انفجار قوي في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، وغطت سحب الدخان سماء البلدة.

The house just disappeared which some claim it is linked to #Hezbollah pic.twitter.com/cWD2I7ETLl — Hussein 🇱🇧 (@HusseinS1010) September 22, 2020

ونوهت المراسلة، إلى أن أسباب الانفجار لم تعرف حتى الساعة، إلا أن وسائل إعلام محلية رجحت أن يكون سبب الانفجار ناجم عن احتراق محطة محروقات في المنطقة.

Circulating video showing the extent of the damages in Ein Qana. Massive destruction clearly seen. Video taken by locals in the area. #عين_قانا pic.twitter.com/NiK4YA2apU — Beirut.com (@BeirutCityGuide) September 22, 2020

ونقل موقع قناة "الجديد" اللبنانية، سمع المواطنون في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أصداء انفجار سمع في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وتصاعد دخان كثيف من المنطقة المحيطة ببلدتي عين قانا وكفرفيلا، مع وقوع عدد من الإصابات.

ونقل الموقع عن مواطنين في بلدة عين قانا، انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع حدوث الانفجار، وأن المعلومات الأولية تفيد بأن الانفجار "ليس ناجما عن انفجار محطة وقود ولا يمكن الجزم أنّ الانفجار ناجم عن استهداف أمني" في المنطقة، بحسب مراسل قناة "الجديد".