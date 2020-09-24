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    وزير الخارجية المصري سامح شكري في رام الله، الضفة الغربية 20 يوليو 2020

    شكري: الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تطور هام للتوصل إلى السلام الشامل

    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
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    اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أن اتفاقيتي السلام التي تم إبرامهما مؤخرا بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تعد تطورا مهما للتوصل إلى سلام شامل في المنطقة.

    عمان - سبوتنيك. وقال شكري، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان، عقب مباحثات حول عملية السلام في الشرق الأوسط مع وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا: "التطورات خلال المرحلة السابقة في إطار الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل والإمارات والبحرين تعد تطورا هاماً يقود إلى مزيد من التفاعل ومزيد من الدعم للتوصل إلى سلام شامل في المنطقة قائم على قواعد الشرعية الدولية وعلى المقررات المعتمدة والعناصر التي تم اعتمادها سواء في الأمم المتحدة أو في جامعة الدول العربية ومن ضمن ذلك مبادرة السلام العربية".

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
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    وأضاف: "نرى أهمية هذا الاجتماع لإيجاد الوسائل المناسبة لدفع جهود السلام لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات الاتصال فيما بين طرفي الصراع [الفلسطيني الإسرائيلي] والعمل على الوصول إلى صيغ تؤدي إلى حل لهذا الصراع الممتد".

    وأكد شكري: "لا بد من أن يكون هناك تواصل وحوار بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في إطار التوصل للتسوية الشاملة وإقامة دولة فلسطينية، ومن حق السلطة أن تطرح هذا الطرح وأن يكون محل تناول من كافة الأطراف الفاعلة".

    في السياق ذاته، رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، باتفاقات السلام الموقعة أخيرا بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

    ونقلت قناة "العربية" عن ماس، قوله، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، إنه "بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي".

    من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول إلى قرار نهائي.

    وشدد لودريان في كلمته على أن "إعلان علاقات طبيعية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يمثل ديناميكية جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي".

    وكانت فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط قد بدأت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أقام حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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