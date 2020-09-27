بعد توجيهات السيسي... الحكومة المصرية توضح تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة المصرية، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة حصرت العمالة غير المنتظمة بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وتعليقا على تعليمات السيسي الجديدة باستمرار صرف إعانة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، أضاف هيثم صلاح الدين في تصريحات لتلفزيون "دي إم سي": "فتحنا الباب لحصر هذه العمالة وتقدم لنا حوالي 4.2 مليون، ليصل العدد إلى مليوني مستحق بعد التنقيح".

وأشار إلى أنه تم صرف هذه الإعانة في المرحلة الأولى من خلال منافذ البريد، وأنه تم صرفها في المرحلتين الثانية والثالثة من خلال ماكينات الصراف الآلي (14 ألف ماكينة) للتيسير على المنتفعين.

ولفت صلاح الدين إلى أن قرابة مليون و600 ألف عامل غير منتظم صرفوا هذه المنحة خلال المراحل الثلاث.

جاءت توجيهات الرئيس المصري، اليوم الأحد، خلال افتتاحه مجمعا ضخما للتكسير الهيدروجيني بمحافظة القليوبية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.