التعليم المصرية تصدر بيانا بشأن ضوابط العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني، في مصر، بيانا بشأن الضوابط العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد المقبل (٢٠٢٠ - ٢٠٢١).

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مصر: استثمرنا نحو 100 مليار جنيه في مجال التعليم "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الدراسة تعتمد أثناء العام الدراسي المقبل على القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع).

ولفت إلى أن "أيام الحضور إلى المدرسة تتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات، وأنه لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين".

وأوضح: "لكن يمكن أن يزيد عدد أيام الحضور طبقا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن"، مشيرا إلى أنه سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة ١٤ أسبوع (مدة الفصل الدراسي).

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد، عقب عدة اجتماعات تمت، اليوم الاثنين، مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة الطلاب وحفاظا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد بصفة خاصة.

ولفت الموقع إلى الوزارة شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كل المنشآت التعليمية، مع توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، وتطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.

وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.