اعتداء يستهدف رتلا للتحالف الدولي ضد الإرهاب وسط العراق

تعرض رتل للتحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيلول، لاعتداء في محافظة بابل، وسط العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق، بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي السيارات من المواطنين العراقيين، قد تعرض لانفجار عبوة ناسفة.

وحددت الخلية موقع الاعتداء الذي استهدف الرتل، بين الجسر 15 و16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل وسط العراق، جنوبي العاصمة بغداد.

وأكدت الخلية أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع أي خسائر تذكر، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة.

وتتعرض السفارة الأمريكية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ "كاتيوشا"، طيلة الأشهر الماضية، وفيما ما زالت أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، تستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.