أبرز ما قاله القادة العرب عن أمير الكويت الراحل؟

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما، وبادر قادرة الدول العربية بالحديث عن دوره في خدمة القضايا العربية والإنسانية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تم إعلان الحداد 40 يوما عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وقت سابق من اليوم، في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء رحلة علاجية.

وأعلنت الحكومة الكويتية إغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حدادا على وفاة أمير البلاد.

ونعى القادة العرب اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان في مقدمتهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبعث الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تعزية إلى الكويت، بوفاة أميرها.

سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يتلقى اتصالاً من أخيه خادم الحرمين الشريفين عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يعرب عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه أخوه خادم الحرمين الشريفين من خالص التعازي وصادق المواساة — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 29, 2020

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها.

أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها،وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً.

أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 29, 2020

أم الأردن فقد أعلن الحداد 40 يوما، وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: "فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما كان قائدا استثنائيا وأمير الإنسانية والأخلاق".

فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) September 29, 2020

وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد: "رجل الحكمة والتسامح والسلام، وأحد رواد العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أن مواقفه ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال".

ووصفه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: بـ "أب الكويت الحاني وقلب الخليج النابض وأمير الإنسانية النبيل".

رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد..رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك..ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال..خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق pic.twitter.com/hQcR1M0GUK — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 29, 2020

وقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة: "الأمتان العربية والإسلامية خسرت بوفاته قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة الإنسانية".

ونعاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت والشعب الخليجي والعربي بوفاة أمير الإنسانية".

سمو أمير البلاد المفدى ينعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. #قنا pic.twitter.com/hjisChQTUv — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 29, 2020

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: "كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال: "فلسطين خسرت برحيل الصباح قائدا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء".

وأضاف: "وقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة".

الرئيس عون نعى امير الكويت: كان شقيقاً كبيراً للبنان، ومثالا للمروءة والاعتدال والحكمة. وقف الى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها واعاد اعمار الكثير من المدن والقرى اللبنانية، واطلق مشاريع انمائية وعمرانية كثيرة. وغيابه سيشكّل خسارة كبرى — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 29, 2020

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: "كان يتمتع بحس عروبي صادق".

بينما قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس: "ننعي قائدا عربيا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي".