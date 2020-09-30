انخفاض وفيات كورونا في مصر واستقرار نسبي في عدد الإصابات

شهدت إصابات كورونا في مصر، يوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا، بعد انخفاض قياسي سجلته يوم الأحد، وصلت إلى أقل مما كانت عليه قبل 6 أشهر وبالتحديد في 3 أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الثلاثاء، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 115 إصابات يوم الاثنين.

وانخفضت حالات الوفاة بمقدار 5 وفيات، لتسجل 13 حالة وفاة انخفاضا من 18 حالة وفاة في اليوم السابق.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 96094 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 124 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة pic.twitter.com/GFizjS0OWl — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 29, 2020

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها و5914 حالة وفاة".



كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. كما سمحت منذ 21 سبتمبر/أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.