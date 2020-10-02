فريدمان: هناك 5-10 دول تنضم لمسار التطبيع مع إسرائيل

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الجمعة، إن هناك ما بين 5-10 دول ستنضم لمسار التطبيع مع إسرائيل.

أجرت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، اليوم الجمعة، حوارا مطولا مع فريدمان ، أوضح من خلاله أن هناك دولا كثيرة ستنضم لقطار التطبيع مع إسرائيل، ملمحا إلى أنه من المحتمل أن تكون السعودية من بينها، وإن لم يؤكد ذلك، بالقطع.

وقال فريدمان إنه تم إحداث تغيير كبير وهائل في مسار التطبيع مع إسرائيل، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت إلى نتيجة مهمة مفادها بأن هناك فرصة أفضل لإسرائيل في الوقت الحالي من خلال التقارب مع الدول العربية والتطبيع معها.

وحول تطبيق خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق بالضفة الغربية وغور الأردن، أوضح السفير الأمريكي في تل أبيب، أنه لن تحدث قريبا، وقد تطول عملية تأجيلها لعام أو ربما عدة أعوام، وبأن المصطلح الصحيح لتلك الخطة، هو تعليقها، وليس إلغاءها.

وأشار فريدمان إلى أنه لا توجد خلافات داخل البيت الأبيض بشأن خطة "الضم"، كما سبق وتردد أن قرار تأجيل تطبيق الخطة الإسرائيلية قد تم اتخاذه من قبل صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر وحده، دون موافقة آخرين، منوها إلى أنه قرار واحد داخل البيت الأبيض، وليس قرار كوشنر وحده.