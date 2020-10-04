قبل بداية العام الدراسي... توجيه جديد من السيسي بشأن كورونا

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيها للقطاع الطبي بشأن فيروس "كورونا" المستجد، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ووجه السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، القطاع الطبي بالاستعداد لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة للفيروس، وتكاتف كافة العناصر الأساسية المسؤلة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة في هذا الصدد على مستوى الاسر وكافة المواطنين.

كما بحث الرئيس المصري خلال الاجتماع تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية، بحسب ما أكده المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي في بيان رسمي.

وأضاف راضي في البيان أن السيسي وجه بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.

وشهد اجتماع اليوم الأحد عرض وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس "كورونا" المستجد على مستوى محافظات مصر، وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلا عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة المقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد.

كذلك أشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيانه إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه خلال الاجتماع بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة في هذا الإطار من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة في محافظة بورسعيد، فضلا عن الالتزام بالمحددات الأساسية الثابتة، وفِي مقدمتها كفاءة الاداء، وجودة الخدمة، وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة.