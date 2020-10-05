رئيس الوزراء العراقي: مئات المشاريع في ذي قار مؤجلة بسبب الفساد وسوء الإدارة

كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن وجود 270 مشررعا مؤجلا في محافظة ذي قار، بسبب ما وصفه بالـ"فساد وسوء الإدارة".

نقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للحكومة القول "التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية إلى المحافظة".

وأضاف البيان "الكاظمي استمع إلى المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، حيث قدم شيوخ العشائر مطالب أهالي المحافظة، فيما يتعلق بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار".

وتابع أن "الكاظمي رحب بجمع العشائر، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسّد التواصل الكبير ما بين الحكومة وأبنائها من أجل العمل المشترك وإسناد الدولة في التغلب على الكثير من المشاكل، وأكد أنه يراهن على حكمة عشائرنا الأصيلة في المحافظة، من أجل التعاون معا لخدمة أبنائها".

كما أكد الكاظمي أن "محافظة ذي قار تتمتع بعمقها التاريخي والحضاري، وهي قدّمت التضحيات، وتستحق منا الكثير، وسنعمل بكل الجهود من أجل أن تستعيد عافيتها"، مبينا أن "وجود مائتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وسنقوم بمعالجتها قدر المستطاع".