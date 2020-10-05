خبير: "برلين 2" يناقش وقف إطلاق النار في ليبيا

أفاد خبير متخصص في الشأن الليبي، بأن اجتماعات "برلين 2" ستناقش وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وقال رئيس مركز الأمة للدراسات محمد الأسمر في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إن "لقاء برلين 2" هو اجتماع وزاري يعود إلى ما قبل "برلين 1"، عندما كان اجتماعا وزاريا على هامش الجمعية العامة، وهو المؤسس لاجتماعات برلين الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني.

تابع الأسمر بقوله: "جاء الاجتماع لأن كل مخرجات برلين وعددها 53 بند لم يتم تنفيذها، وأهمها البند الخامس الذي التزمت فيه الأطراف بعدم التدخل في الشأن الليبي، وحديث مندوب ألمانيا يدور الآن بحث تثبيت وقف اطلاق النار ما يرجع بنا إلى تنفيذ ملزم لقرارات الأمم المتحدة".

وحول التنسيق بين مباحثات برلين وبوزنيقة والقاهرة، أكد الأسمر أن مقاربة القاهرة هي الأشمل.

وقال الخبير الليبي: "إن ما يتم في القاهرة الآن من لقاءات هو تحضير وأعداد لمؤتمر جنيف المزمع في 15 أكتوبر، وسيتم طرح نتائج إجتماع الغردقة على جنيف، وهناك لقاء سياسي مزمع في القاهرة خلال يومين للتحضير للمؤتمر وهو أهم مخرج للقاءات برلين".

وأردف: "أصبحت مخرجات لقاء برلين تسير بمسار بيان القاهرة، الذي استوعب مخرجات برلين، وأضفي عليها مبادرة صالحة، وأشرك القوات المسلحة، وأيضا المجلس الأعلى باعتباره أحد الجهات الموالية للوفاق والمنصوص عليه في اتفاق الصخيرات".

وأكمل، بقوله: "أما بوزنيقة فمسار آخر وقد كسر الجمود بين الطرفين، وهو تنفيذ متأخر لاتفاق الصخيرات، لكن أن جنيف لن يكون في نفس الاتجاه، لأن صلاحيات المناصب السيادية لن تكون وفق اتفاق الصخيرات الذي سيكون منتهي بطبيعة الحال".