بوريل: دعونا تركيا لاحترام حظر السلاح على ليبيا واحترام مخرجات مؤتمر برلين

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد دعا تركيا لاحترام حظر السلاح على ليبيا واحترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن التوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، اليوم: "ناقشنا اليوم الأزمة في ليبيا وقد دعونا تركيا إلى أن تحترم القرارات الدولية واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا واحترام مخرجات مؤتمر برلين".

وتابع بوريل "نحن على اتصال مستمر مع الجميع ومع جيراننا وقد يحدث الكثير من الأمور خلال الأيام القادمة ونحن نحشد جهودنا لكي نجعل جميع الأطراف تلتزم بمخرجات مؤتمر برلين".

كما أكد أن الاتحاد يدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا بخصوص أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة، التي تجريها في شرق المتوسط، قائلا "لدينا قلق بخصوص الوضع في البحر المتوسط، ونحن ندرس الوضع مع تركيا، ولكن نشدد أن تصرفات تركيا أحادية الجانب في البحر المتوسط يحب أن تنتهي وندعو إلى إيقاف أعمال الحفر غير الشرعية التي تزيد من التوترات".

وأضاف "نحن سنكون مستعدين لخفض التصعيد حول علاقتنا مع تركيا، ولكن سأكون مستعدا لأخذ إجراءات نتيجة لأفعال تركيا خاصة في منطقة البحر المتوسط"، وسندرس عقوبات ردا على أفعال أنقرة"، مشيرا إلى أن "خيار العقوبات سيكون جاهزا للتعامل مع ما نواجه من التحديات"، موضحا أن "العقوبات أداة لتحقيق هدف ولكنها ليست سياسة المجلس".

ووفقا لبوريل، "أكد الوزراء دعمهم للبحث عن طريق لخفض التوتر الذي سينعكس سلبا على علاقتنا مع تركيا في حال استمر".