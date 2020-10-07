السعودية... وزير التعليم يشيد بلفتة الحكومة "الكريمة" تجاه المعلمين

علق وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تصريحات مجلس الوزراء تجاه المعلمين والمعلمات السعوديين في اليوم العالمي للمعلم.

وقال آل شيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أرفع عظيم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، على اللفتة الكريمة من مجلس الوزراء لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن".

أرفع عظيم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-؛ على اللفتة الكريمة من #مجلس_الوزراء لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات في #اليوم_العالمي_للمعلم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية؛ لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن. — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) October 7, 2020

وكان مجلس الوزراء السعودي قد تطرق خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، منوها بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان.

وأعرب عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بعد.