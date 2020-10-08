أردوغان يوجه رسالة إلى دول الخليج ويكشف مصير قواته في سوريا

يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه باستثناء الأطراف الساعية للفوضى، يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج.

وقال أردوغان بحسب وكالة الأناضول: "تركيا بتواجدها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب إنما في منطقة الخليج برمتها".

وتطرق أردوغان للحديث عن سوريا، مضيفا "تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد وسننهي تواجدنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك".

#عاجل | أردوغان: تركيا بتواجدها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب إنما في منطقة الخليج برمتها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 8, 2020

وأكد أردوغان على أن "الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، وسيهزم الانقلابيون في نهاية المطاف".

وأكمل أردوغان "سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار".

#عاجل |أردوغان: #تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد وسننهي تواجدنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 8, 2020

وفيما يخص أزمة المتوسط، قال أردوغان: "الجهات التي رأت حزمنا شرقي المتوسط وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم للإنصات لدعواتنا من أجل الحوار".

وأتم الرئيس التركي متحدثا عن النزاع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان "سعي أرمينيا لإظهار تركيا وكأنها طرف في الاشتباكات بعد هزيمتها الفادحة من أذربيجان، دليل على الحالة الحرجة واليائسة التي تعيشها".