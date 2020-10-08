قتل شرطية عراقية في الموصل واختطاف ابنتها

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الخميس، بمقتل شرطية كانت تعمل في أحد سجون المحافظة واختطاف ابنتها غربي الموصل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال النقيب عدي سمير، من شرطة نينوى: "عناصر داعش اقتحموا اليوم منزل امرأة في قضاء تلعفر وقاموا بقتلها نحرا، واختطاف ابنتها ذات الـ15 ربيعا، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف عدي سمير "الضحية كانت تعمل شرطية في سجن بادوش الإقليمي".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا)، الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين.

وكانت الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين، قد أعلنت القضاء على تنظيم "داعش" عسكريا.