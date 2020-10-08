صائب عريقات يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإلغاء جميع لقاءاته لحين تماثله للشفاء.

وجاء في تغريدة له: "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات، عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل".

The Secretariat of the PLO Executive Committee and the NAD announce that Dr.Saeb Erekat, the PLO SG and the Head of the Negotiations Dept,has been infected with COVID-19,and wishes him a speedy recovery.We apologize for canceling all his appointments until his complete recovery. https://t.co/xUytieknl8 — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

وأوضحت الأمانة في التغريدة التي أطلقتها عبر حساب عريقات نفسه، أنها تعتذر عن إلغاء جميع مواعيد أمين السر إلى حين شفائه التام من مرض "كوفيد 19".

يتبع...