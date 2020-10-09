اعتماد مبادرتي "تحسين المشهد البصري" و"ممشى الألوان" في السعودية... صور

اعتمدت أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، مبادرتي "ممشى الألوان" بالكورنيش، و"تحسين المشهد البصري" لعدد من الميادين والجداريات على محاور المدينة الرئيسية.

وقالت أمانة محافظة جدة في بيان إن "تلك خطوة تهدف إلى تحقيق معيار اليونسكو عبر رفع مستوى الوعي الثقافي وجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر أكثر سهولة للوصول إلى عامة الناس".

وأضافت أن "مثل تلك المبادرات تساعد على إظهار مواهب الفنانين المستقلين، واجتذاب السياح ووضع علامات بصرية عالية الجودة على موقع الأنشطة الاجتماعية".

وأشارت الأمانة إلى "تحقيق مبادراتها ضمن برامج رؤية المملكة 2030، عبر تنفيذ جداريات الفن الجرافيتي، وجداريات جدة في عيون الفنانين، وتعزيز فن الفراغ العام المفتوح التشاركي من خلال إستراتيجيات صناعة المكان للفراغات العامة المفتوحة، لتصبح جدة من أفضل 3 مدن تنافسية في جودة الحياة، إلى جانب الارتقاء بالطابع الحضاري لمدينة جدة وتحسين المشهد البصري".

امين جدة وجمعية عيون جدة الخيرية يدشنان مبادرتي تطوير المشهد البصري وكورنيش الالوان ✨https://t.co/5jOtou6gUt pic.twitter.com/2TlY3NHqzi — جمعية عيون جدة الخيرية (@ojksa21) October 9, 2020

وتحقق مبادرة "ممشى الألوان" عدداً من استراتيجيات صناعة المكان للفراغات العامة المفتوحة، بهدف إضافة جودة بصرية تعزز من جودة المشهد الحضري للمدينة وتحسين جودة الحياة لإظهار رقي التصميم العمراني واستراتيجياته الملموسة عبر هوية المدن، إضافة إلى تعزيز مستوى عال من تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين مع الفنانين والمصممين الحضريين وبإشراف أمناء المدن كمعيار عالمي للمدن المفعمة بالحياة.