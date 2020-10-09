إجراء تحليل كورونا لوزير النقل المصري عقب إصابة مساعده بالفيروس

أفادت مصادر داخل وزارة النقل المصرية بأنه تم إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد لوزير النقل، كامل الوزير، وجميع العاملين بمكتبه.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن إجراء الوزير للمسحة جاء بعد الإعلان عن إصابة المهندس وجدي رضوان، مساعد وزير النقل لشؤون السكة الحديد ومترو الأنفاق بفيروس كورونا.

وكان المهندس رضوان أجرى تحليلا للفيروس منذ 4 أيام، وذلك عقب شعوره بالإرهاق وظهور أعراض الفيروس عليه، وقام بإجراء مسحة وعقب التأكد من إيجابية النتيجة، قرر عزل نفسه وتلقي العلاج في منزله.

وفي وقت سابق، قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن مصر بدأت تجارب من أجل إنتاج لقاح مصري لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح عبد الغفار في تصريحات تلفزيونية: "مصر لديها 4 محاولات لإنتاج لقاح لكورونا، ووصلنا إلى التجارب الحيوانية، وتخطينا المرحلة الأولى الأصعب والأهم".

وتابع الوزير المصري: "يمر إنتاج اللقاح بعدة مراحل حسب التكنيك المعمول به عالميا، فهناك تكنيك يستخدم الفيروس الضعيف أو أخذ جزء من الفيروس وتركيبه لفيروس آخر".